Britská banka Barclays kupuje Tesco Bank

Londýn 9. februára (TASR) - Britská banka Barclays schválila kúpu Tesco Bank. Je to súčasť jej stratégie získať väčší podiel v retailovom bankovníctve v Británii. TASR o tom informuje na základe správ DPA a Bloomberg.



Bankový gigant očakáva, že zaplatí približne 600 miliónov libier (702,76 milióna eur) za Tesco Bank. Transakcia zahŕňa pohľadávky z kreditných kariet vo výške 4,2 miliardy GBP, nezabezpečené osobné pôžičky vo výške 4,1 miliardy GBP a vklady zákazníkov vo výške 6,7 miliardy GBP, uviedli obe spoločnosti.



Tesco v samostatnom vyhlásení uviedlo, že väčšinu z príjmu z predaja banky použije na odkúpenie akcií.



Transakciu musia schváliť príslušné regulačné úrady a mala by byť dokončená v druhej polovici 2024.



Obe spoločnosti uzavrú tiež desaťročnú zmluvu, ktorá umožní spoločnosti Barclays používať značku Tesco pri predaji a distribúciu kreditných kariet, nezabezpečených osobných pôžičiek a vkladov, uvádza sa vo vyhlásení.



Táto správa nasleduje po období špekulácií, že Tesco zvažuje predaj svojej bankovej divízie, aby sa zameralo na svoje maloobchodné podnikanie.



Do Barclays časom prejde aj 2800 zamestnancov Tesco Bank.



(1 EUR = 0,85378 GBP)