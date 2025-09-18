Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Ekonomika

Britská centrálna banka ponechala hlavnú úrokovú sadzbu nezmenenú

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Ondrej Podolinský

Bank of England znížila za ostatný rok hlavnú úrokovú sadzbu celkovo päťkrát.

Autor TASR
Londýn 18. septembra (TASR) - Britská centrálna banka ponechala svoju kľúčovú úrokovú sadzbu nezmenenú, napriek stagnujúcej ekonomike. Ako dôvod uviedla mieru inflácie, ktorá sa drží na najvyššej úrovni za zhruba 1,5 roka. Informovali o tom agentúra AFP a portál RTTNews.

Menový výbor Bank of England (BoE) na svojom štvrtkovom zasadnutí oznámil, že rozhodol o ponechaní kľúčovej úrokovej sadzby na úrovni 4 %. Výsledok, o ktorom rozhodlo sedem z deviatich členov výboru, je v súlade s očakávaniami väčšiny analytikov.

„Aj keď počítame s tým, že miera inflácie sa postupne vráti na úroveň nášho inflačného cieľa 2 %, ešte za vodou nie sme. To znamená, že všetky budúce redukcie (úrokových sadzieb) sa budú musieť robiť postupne a opatrne,“ povedal guvernér BoE Andrew Bailey.

Iba členovia menového výboru Swati Dhingrová a Alan Taylor hlasovali za ďalšiu redukciu úrokovej sadzby, a to o 25 bázických bodov na 3,75 %. Poukázali na pokračujúci postupný proces dezinflácie.

Bank of England znížila za ostatný rok hlavnú úrokovú sadzbu celkovo päťkrát. Ostatná redukcia zo začiatku augusta tohto roka zo 4,25 % na 4 % tak dostala hlavnú úrokovú sadzbu na najnižšiu úroveň od marca 2023.
