Britská centrálna banka znížila kľúčovú úrokovú sadzbu
Ekonomika Spojeného kráľovstva vzrástla v prvých troch mesiacoch 2025 o 0,7 % po stagnácii v druhej polovici minulého roka.
Autor TASR
Londýn 7. augusta (TASR) - Britská centrálna banka podľa očakávania vo štvrtok znížila svoju kľúčovú úrokovú sadzbu o štvrť percentuálneho bodu na najnižšiu úroveň od marca 2023, aby podporila ekonomiku a trh práce. Ale vyhliadky na ďalšie uvoľnenie jej menovej politiky sú nejasné. TASR o tom informuje na základe správ AP a DPA.
Menový výbor Bank of England (BoE) znížil kľúčový úrok o 25 bázických bodov na 4 % zo 4,25 %. Ide už o jeho piate zníženie za 12 mesiacov. Analytici takéto rozhodnutie očakávali, ale výbor bol pri rozhodovaní rozdelený, čo viedlo k tomu, že jeho členovia prvýkrát v histórii hlasovali dvakrát.
Pri prvom štyria z deväťčlenného výboru chceli zníženie sadzieb o 0,25 percentuálneho bodu na 4 %, zatiaľ čo štyria chceli ponechať sadzby nezmenené a jeden člen uprednostňoval väčšie zníženie o 0,5 percentuálneho bodu. To znamenalo, že výbor bol nútený uskutočniť druhé hlasovanie, aby zabezpečil väčšinu hlasov. Nakoniec rozhodol pomerom hlasov päť ku štyrom o znížení sadzieb na 4 %.
Guvernér Andrew Bailey uviedol, že ide o „jemne vyvážené rozhodnutie“ a dodal, že „akékoľvek budúce znižovanie sadzieb bude potrebné robiť postupne a opatrne“.
BoE sa vo štvrtok rozhodla znížiť kľúčový úrok, aj keď spotrebiteľské ceny za 12 mesiacov do konca júna vzrástli o 3,6 %, čo je výrazne nad cieľovou hodnotou banky na úrovni 2 %. Banka však vníma tento nárast spotrebiteľských cien ako dočasný, čiastočne spôsobený vysokými nákladmi na energie. No zároveň vo štvrtok predpovedala, že miera inflácie v Spojenom kráľovstve bude v najbližších rokoch vyššia, ako sa pôvodne očakávalo, zatiaľ čo hospodársky rast bude v roku 2025 silnejší.
Inflácia by mala v septembri dosiahnuť vrchol na úrovni 4 %, čo je viac ako 3,5 % pri predchádzajúcom odhade, keďže sa v nej prejaví vplyv vyšších cien potravín a energií.
V roku 2026 očakáva BoE priemernú infláciu na úrovni 2,5 % (namiesto 2 %) a v roku 2027 by mala dosiahnuť 2 % (1,75 % v májovej prognóze). Okrem toho BoE očakáva, že hrubý domáci produkt (HDP) Spojeného kráľovstva v roku 2025 vzrastie o 1,25 %, čo je lepší výsledok ako pôvodne predpokladaný nárast o 1 %.
Ekonomika Spojeného kráľovstva vzrástla v prvých troch mesiacoch 2025 o 0,7 % po stagnácii v druhej polovici minulého roka.
Miera nezamestnanosti v Británii za tri mesiace do konca mája stúpla na 4,7 %, čo bola jej najvyššia úroveň za štyri roky. To signalizuje, že predchádzajúce zvyšovanie daní a neistota ohľadom globálnej ekonomiky zaťažujú zamestnávateľov.
