Britská inflácia sa v auguste rekordne zrýchlila

Londýn 15. septembra (TASR) - Britská inflácia sa rekordne prudko zrýchlila a dostala sa najvyššie za 9,5 roka.



Spotrebiteľské ceny v auguste medziročne vyskočili o 3,2 % po zvýšení o 2 % v júli, uviedol britský štatistický úrad ONS. To bolo najviac od marca 2012. Ekonómovia počítali so zrýchlením tempa rastu cien len na 2,9 %.



Nárast inflácie o 1,2 percentuálneho bodu bol najvýraznejší od začiatku zaznamenávania týchto údajov v januári 1997, uviedli štatistici. Dodali, že prudké zrýchlenie inflácie je zrejme len dočasné.



V medzimesačnom porovnaní spotrebiteľské ceny v auguste stúpli o 0,7 %, pričom ekonómovia očakávali +0,5 %.



Jadrový index spotrebiteľských cien, do ktorého sa nezapočítavajú kolísavé ceny energií a potravín, medziročne vzrástol o 3,1 % po zvýšení o 1,8 % v júli. Ekonómovia prognózovali +2,9 %. V medzimesačnom porovnaní jadrové ceny stúpli o 0,7 %.