Britské banky schválili najmenší počet hypoték od leta minulého roka

Londýn 31. marca (TASR) - Počet úverov na bývanie, ktoré schválili britské banky, klesol vo februári výrazne pod 66.000 a dosiahol najnižšiu úroveň od leta minulého roka. Poukázali na to v pondelok zverejnené údaje britskej centrálnej banky. Informovala o tom agentúra Reuters.



Bank of England (BoE) uviedla, že vo februári schválili britské banky približne 65.500 hypotekárnych úverov. Oproti januáru to znamená pokles zhruba o 600 úverov a ich najmenší počet od augusta minulého roka.



Ekonómovia poukazujú do veľkej miery na zmeny v daniach. Tie začínajú platiť od 1. apríla, keď sa v Británii začína nový fiškálny rok.



Doteraz kupujúci v Anglicku a Severnom Írsku nemuseli platiť daň z nehnuteľnosti, ak kupovali nehnuteľnosť do sumy 250.000 libier (299.911 eur). Od 1. apríla sa však táto hranica znižuje na 125.000 libier. Od ceny domu 125.001 do 250.000 libier bude platiť daň vo výške 2 %, od 250.001 do 925.000 libier dosiahne 5 %, od 925.001 do 1,5 milióna libier to bude 10 % a nad 1,5 milióna hodnoty domu sa platí 12-percentná daň.



Okrem toho sa zvyšuje daň aj pre tých, ktorí kupujú svoju prvú nehnuteľnosť. V tomto prípade sa do konca marca neplatila daň do 425.000 libier. Od 1. apríla už bude hornou hranicou na nulovú daň 300.000 libier.



Dopyt po úveroch na bývanie naďalej ovplyvňujú aj úrokové sadzby hypoték. Podľa Jasona Tebba zo spoločnosti OnTheMarket pokles úrokových sadzieb zo strany BoE síce trhu čiastočne pomohol, avšak úrokové sadzby hypoték sú stále vyššie, než na aké boli Briti v minulosti zvyknutí.



(1 EUR = 0,83358 GBP)