Britské banky schválili v júni najviac hypoték za osem mesiacov

Londýn 31. júla (TASR) - Britské banky schválili v júni viac než 54.660 úverov na bývanie, čo je najvyšší počet za osem mesiacov. Uviedla to v pondelok britská centrálna banka. Informovala o tom agentúra Reuters.



Bank of England (BoE) oznámila, že finančné inštitúcie schválili v júni celkovo 54.662 hypotekárnych úverov. To je najvyšší počet od októbra minulého roka, keď sa prepadol trh s bývaním. Realitný sektor tak reagoval na plány rozsiahlych daňových úľav bývalej premiérky Lizz Trussovej, ktoré viedli k otrasom na finančných trhoch.



Najnovšie výsledky výrazne prekonali očakávania ekonómov oslovených agentúrou Reuters. Tí počítali s poklesom počtu schválených úverov na bývanie na 49.000 z májovej hodnoty 51.143.



Napriek júnovému rastu počtu schválených hypoték však trh s bývaním bude podľa ekonómov v nasledujúcich mesiacoch slabnúť. Vychádzajú zo zvyšovania úrokových sadzieb, pričom s ďalším zvýšením kľúčovej úrokovej sadzby sa počíta tento týždeň. Zasadnutie centrálnej banky je naplánované na štvrtok 3. augusta a očakáva sa, že banka zvýši hlavnú úrokovú sadzbu o ďalších 25 bázických bodov na 5,25 %. To bude nové 15-ročné maximum.