Britskí sporitelia zvýšili svoje bankové vklady v marci a v apríli

Londýn 2. júna (TASR) – Britskí sporitelia zvýšili svoje bankové vklady o rekordnú sumu v marci a apríli, keď vláda pre pandémiu nového koronavírusu zaviedla blokády, takže väčšina obchodov bola zatvorená. Milióny ľudí sa pritom obávali straty zamestnania. Ukázali to v utorok údaje centrálnej banky Bank of England.



Podľa BoE si domácnosti pripísali na svoje bankové účty viac ako 30 miliárd libier (33,45 miliardy eur). Z toho vyše 16 miliárd GBP si odložili v apríli, keď boli obmedzenia najprísnejšie. Údaje za máj ešte neboli zverejnené.



Tento nárast vkladov vyvoláva otázku, či britskí spotrebitelia začnú viac utrácať, keďže sa už blokády zmierňujú a obchody sa otvárajú. Alebo či počkajú, kým nebude jasnejšie, ako tvrdo budú zasiahnuté ich príjmy, keďže ekonomika v dôsledku pandémie smeruje do najhlbšej recesie za tri storočia.



Ich reakcia pomôže odhadnúť tempo zotavenia hospodárstva a ovplyvní aj to, akú veľkú podporu mu bude musieť poskytnúť vláda aj BoE.



Administratíva premiéra Borisa Johnsona totiž zvažuje možnosti, ako podporiť ekonomiku, keďže sa pripravuje na postupné stiahnutie svojho obrovského balíka pomoci v nasledujúcich mesiacoch, uviedli zdroje oboznámené s touto záležitosťou. Očakáva sa, že centrálna banka zvýši menové stimuly už tento mesiac.



Banka Barclays vo svojom odhade predpovedá, že britskí spotrebitelia si budú udržiavať vyššie úspory. A zároveň aktuálne oživenie výroby a stavebníctva stratí tempo, zatiaľ čo narušenie dodávateľských reťazcov bude ďalej brzdiť hospodárstvo.