Londýn 7. januára (TASR) - Britský finančný priemysel zaplatí rekordné dane za 12 mesiacov do konca marca 2020. To opätovne potvrdilo jeho významný podiel na financovaní štátu v čase, keď brexit zatienil vyhliadky ostrovnej ekonomiky.



Nárast daní na 75,5 miliardy libier (88,60 miliardy eur) zo 75 miliárd GBP v predchádzajúcom roku znamená, že finančný priemysel sa bude podieľať jednou librou na každých 10 librách daňových príjmov od všetkých subjektov v Spojenom kráľovstve. Ukázala to v utorok správa spoločnosti City of London Corporation, ktorá zároveň upozornila, že vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie (EÚ) koncom tohto mesiaca ovplyvní budúce príspevky finančného sektora.



Premiér Boris Johnson ešte nezačal obchodné rokovania o vzťahoch s EÚ po brexite. Tie musia byť podľa Bruselu uzavreté počas prechodného obdobia, ktoré sa končí v decembri 2020. Britský finančný priemysel stále čaká na to, aký prístup bude mať na trh bloku, ktorý je jeho najväčším exportným trhom.



Toto odvetvie je pritom najdôležitejším sektorom britskej ekonomiky a zamestnáva až 1,1 milióna ľudí. Neúplný prístup na európsky trh by mohol viesť k zrýchleniu zatiaľ len minimálnych presunov zamestnancov bánk, poisťovní a správcov aktív so sídlom v Británii do vyše 300 nových centier založených v EÚ. Tým sa zhorší globálna pozícia londýnskej finančnej štvrte City.



„Očakáva sa, že legislatívne zmeny, technologické inovácie a neistota v súvislosti s brexitom budú mať určitý vplyv na celkové daňové príspevky v sektore,“ uvádza sa v správe, ktorú zostavila konzultačná spoločnosť PwC pre City.



Vysoké príspevky finančného sektora do rozpočtu sú dôležité pre konzervatívnu vládu Spojeného kráľovstva, ktorá minulý mesiac zvíťazila vo voľbách aj vďaka sľubom o zvýšení výdavkov na zdravotníctvo.



S blížiacom sa brexitom „musí Spojené kráľovstvo zostať konkurencieschopné, aby zabezpečilo rozsiahlu zamestnaneckú základňu v tomto odvetví a významné daňové príspevky“, vyhlásila Catherine McGuinnessová zo City of London Corporation. Pripomenula, že finančné odvetvie bude po odchode Británie z EÚ motorom ekonomiky.



City nalieha na vládu, aby zabránila prípadným ťažkostiam pri nábore zahraničných zamestnancov po brexite. Banky tiež vyzvali na zníženie daní vrátane poplatkov, ktoré Británia zaviedla po tom, ako musela vláda počas finančnej krízy zachraňovať niektoré banky.



(1 EUR = 0,85215 GBP)