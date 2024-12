Britský rozpočtový deficit klesol v novembri na trojročné minimum

Londýn 20. decembra (TASR) - Rozpočtový deficit Británie klesol v novembri o viac než tri miliardy libier, pričom sa dostal na najnižšiu úroveň za posledné tri roky. Podpísali sa pod to nižšie náklady na obsluhu štátneho dlhu a zvýšenie daňových príjmov. Informovali o tom agentúra DPA a portál RTTNews.



Britský štatistický úrad ONS v piatok uviedol, že rozpočtový schodok klesol v novembri medziročne o 3,4 miliardy na 11,2 miliardy libier (13,58 miliardy eur). To je najnižší rozpočtový deficit za mesiac november od roku 2021. Za pozitívnymi výsledkami boli čiastočne zvýšené daňové príjmy do rozpočtu. Tie vzrástli medziročne o 3,2 miliardy libier. Okrem toho klesli náklady na obsluhu dlhu, a to na najnižšiu úroveň za posledných päť rokov.



Od začiatku súčasného fiškálneho roka, to znamená od apríla do konca novembra, dosiahol rozpočtový deficit Británie 113,2 miliardy libier. Aj v tomto prípade to znamená medziročný pokles, konkrétne o 400 miliónov libier. Na druhej strane, je to tretí najvyšší schodok rozpočtu za osem mesiacov fiškálneho roka od začiatku sledovania mesačných údajov v januári 1993.



(1 EUR = 0,82445 GBP)