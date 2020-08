Britský verejný dlh prvýkrát prekročil 2 bilióny libier

Londýn 21. augusta (TASR) – Deficit britského rozpočtu sa v júli v medziročnom porovnaní výrazne zvýšil a verejný dlh prvýkrát prekročil 2 bilióny GBP (2,22 bilióna eur). Dôvodom negatívneho vývoja bola koronakríza, ktorá stiahla britskú ekonomiku do hlbokej recesie.



Čisté pôžičky verejného sektora v júli medziročne stúpli o 28,3 miliardy GBP na 26,7 miliardy libier, uviedol britský štatistický úrad ONS. Bol to štvrtý najvyšší zaznamenaný mesačný deficit.



Celkové pôžičky od apríla do júla dosiahli 150,5 miliardy GBP, čo bolo o 128,4 miliardy libier viac ako v rovnakom období vlani. Na porovnaní za celý uplynulý fiškálny rok skončený 30. marca predstavovali čisté pôžičky 56,6 miliardy GBP.



Čistý dlh verejného sektora dosiahol na konci júla celkovo 2,004 bilióna libier a predstavoval 100,5 % hrubého domáceho produktu.