Cena bitcoinu padla o pätnásť percent

Singapur 18. apríla (TASR) - Bitcoin sa v nedeľu oslabil najprudšie za viac než 7 týždňov. Pred niekoľkými dňami pritom dosiahol nové rekordné maximum.



Cena najväčšej a najznámejšej kryptomeny v Singapure padla až o 15,1 % na 51.707,51 USD (43.139,92 eura). Neskôr zmazala časť strát a o 8.52 h SELČ sa predávala nižšie len o 8,5 % po 55.810,32 USD. Druhá najväčšia digitálna mena ethereum klesla až o 18 %, neskôr takisto časť strát zmazala.



Špekuluje sa, že dôvodom výrazného oslabenia by mohli byť plány amerického ministerstva financií týkajúce sa boja s praním špinavých peňazí prostredníctvom digitálnych aktív.



Bitcoin sa tento týždeň dostal na rekordné maximum 64.869,78 USD. Hlavným dôvodom zlepšenia nálady na trhu bol vstup na burzu spoločnosti Coinbase, ktorá prevádzkuje najväčšiu kryptomenovú burzu v USA. Tento vstup na burzu je považovaný za míľnik celého odvetvia a podporil aj ďalšie známe kryptomeny.



Trhová kapitalizácia bitcoinu už presiahla 1 bilión USD, keď jeho cena počas uplynulého roka vyskočila o viac než 800 %. Podporuje ho predovšetkým rastúca akceptácia medzi investormi a firmami.



V posledných mesiacoch o bitcoin prejavilo záujem niekoľko veľkých spoločností a inštitucionálnych investorov. Medzi firmy, ktoré nakúpili bitcoin, patria napríklad Tesla a Square. Tesla dokonca už začala v USA akceptovať bitcoin pri platbách za svoje elektromobily. PayPal a Square zasa umožnili transakcie s bitcoinom v rámci svojich systémov.



Už aj veľké investičné banky hľadajú možnosti, ako by umožnili svojim klientom investovať do digitálnych aktív. Morgan Stanley v marci ohlásila, že umožní svojim klientom, ktorým spravuje majetok, prístup k bitcoinovým fondom. Aj Goldman Sachs sa pripravuje na spustenie investičných nástrojov pre bitcoin a ďalšie digitálne aktíva.



Vlády a regulátori zároveň s rozširovaním množstva investorov viac monitorujú riziká spojené s kryptomenami. Šéf americkej centrálnej banky (Fed) Jerome Powell minulý týždeň uviedol, že bitcoin sa podobá zlatu v tom, že je skôr nástrojom špekulácie a menej platobným prostriedkom. Šéfka Európskej centrálnej banky (ECB) Christine Lagardová v januári upriamila pozornosť na úlohu bitcoinu pri podpore kriminálnych aktivít.



Turecká centrálna banka od 30. apríla zakázala používanie krpytomien pri platbách. Ako dôvod uviedla, že stupeň anonymity spojený s digitálnymi menami prináša riziko nedobytných strát. India chce navrhnúť zákon zakazujúci kryptomeny, pričom obchodovanie s nimi a rovnako ich držanie bude pokutované.