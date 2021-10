Cena bitcoinu sa blíži k rekordu

Londýn/Hongkong 15. októbra (TASR) - Cena bitcoinu v piatok prvýkrát za 6 mesiacov prekonala hranicu 60.000 USD (51.715,22 eura) a blíži sa k rekordnému maximu. Obchodníci totiž veria, že americký regulátor schváli spustenie prvého fondu obchodovaného na burze (ETF) pre bitcoin v USA. Takýto krok by podporil širšiu akceptáciu digitálnych aktív.



Najväčšia a najznámejšia kryptomena si v piatok pripísala až 4,5 % a jej cena sa dostala najvyššie od 17. apríla. Bitcoin neskôr prišiel o časť ziskov a podľa CoinMarketCap sa tesne pod 11.00 h SELČ obchodoval s plusom 2,53 % po 58.873,21 USD. Od 20. septembra jeho hodnota stúpla takmer o polovicu a blíži sa k historickému maximu 64.895 USD.



Americká komisia pre cenné papiere a burzy SEC by mala schváliť prvý ETF na termínované kontrakty na bitcoin. Fond by sa podľa agentúry Bloomberg mal začať obchodovať na budúci týždeň.



(1 EUR = 1,1602 USD)