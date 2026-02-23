< sekcia Ekonomika
Cena bitcoinu sa znížila pod 65.000 USD za kus
Autor TASR
Londýn 23. februára (TASR) - Cena digitálnej meny bitcoin v pondelok klesla pod 65.000 USD (55.239,23 eura) za kus. Oslabila sa tak na viac ako dvojtýždňové minimum. Dôvodom je to, že globálnymi trhmi otriasli obnovené obavy z amerických ciel. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Americký prezident Donald Trump v sobotu (21. 2.) oznámil, že celoplošné globálne clá, ktoré ohlásil predošlý deň, zvýši na 15 % z pôvodne zamýšľanej úrovne 10 %. Trump takto zareagoval na rozhodnutie Najvyššieho súdu USA, ktorý zrušil americké takzvané recipročné clá. Trumpovo sobotňajšie vyhlásenie pridalo novú neistotu pre výhľad vývoja ekonomiky. Konanie šéfa Bieleho domu vyvolalo obavy, že obchodné dohody medzi USA a ich partnermi by sa mohli zrútiť, hoci vysokopostavení americkí predstavitelia zopakovali, že existujúce dohody zostanú v platnosti.
Investori sú však okrem toho čoraz viac znepokojení aj možnosťou, že USA začnú vojenskú akciu proti Iránu, hoci vo štvrtok (26. 2.) by sa v Ženeve opäť mali stretnúť vyjednávači, aby o jadrovom programe Teheránu naďalej rokovali. Pokles bitcoinu tak ukazuje, že táto digitálna mena a ostatné kryptomeny na rozdiel od zlata nedokážu slúžiť ako spoľahlivá ochrana pred ekonomickou neistotou.
(1 EUR = 1,1767 USD)
