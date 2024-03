Cena bitcoinu zaznamenala dvojročné maximum

New York 5. marca (TASR) - Cena digitálnej kryptomeny bitcoin v noci na utorok vzrástla na dvojročné maximum a prekonala hranicu 68.000 amerických dolárov (62.696 eur). Priblížila sa tak k rekordnému maximu z novembra 2021, keď dosiahla takmer 69.000 USD. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Najväčšia kryptomena podľa trhovej hodnoty si tento rok pripísala 50 %. Väčšina nárastu prišla v posledných týždňoch, keď sa prudko zvýšil prílev peňazí do bitcoinových fondov obchodovaných v USA. Spotové bitcoinové fondy schválili v USA začiatkom tohto roka. Ich uvedenie na trh otvorilo cestu novým veľkým investorom a vyvolalo dynamiku pripomínajúcu nábeh na rekordné úrovne v roku 2021.



Čisté toky do desiatich najväčších amerických spotových bitcoinových fondov dosiahli v týždni do 1. marca 2,17 miliardy USD, pričom viac ako polovica z tejto sumy smerovala do fondu iShares Bitcoin Trust spoločnosti BlackRock.



(1 EUR = 1,0846 USD)