Cena etherea sa dostala nad 4000 USD prvýkrát od polovice mája

New York 3. septembra (TASR) - Cena etherea sa v piatok dostala nad 4000 USD (3369,27 eura) prvýkrát od 15. mája. Motorom posilňovania druhej najväčšej kryptomeny po bitcoine je podľa analytikov frenetický dopyt po NFT.



Ethereum sa v priebehu uplynulých 15 dní zhodnotilo približne o 25 %. V piatok okolo 18.30 h SELČ sa podľa CoinMarketCap predávalo s plusom asi 5,20 % po 3977,17 USD. Bitcoin sa obchodoval so ziskom približne 2 % po 50.648,61 USD.



Šéf spoločnosti Enigma Securities Joseph Edwards uviedol, že príčinou vysokého dopytu po ethereu je veľký záujem investorov o NFT, z ktorých mnohé sú založené na blockchaine Ethereum. "Stále je to primárne NFT boom, ktorý nepriamo ženie trhy."



(1 EUR = 1,1872 USD)