Cena zlata dosiahla nový rekord

Londýn 17. októbra (TASR) - Niekoľko týždňov pred prezidentskými voľbami v USA vzrástla cena zlata na novú rekordnú úroveň. Na londýnskej burze sa cena trójskej unce (31,1 gramu) vo štvrtok vyšplhala na 2688 amerických dolárov (2466,73 eura), čím prekonala doterajší rekord z konca septembra približne o tri USD. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a portálu tradingeconomics.



Zatiaľ nie je jasné, či vo voľbách v USA 5. novembra zvíťazí republikán Donald Trump alebo kandidátka demokratov Kamala Harrisová. Vzhľadom na nejasný výhľad hospodárskej politiky USA sa investori naďalej obracajú k zlatu, ktoré je v obdobiach zvýšenej neistoty často vyhľadávané ako bezpečné aktívum. Nedávny pokles cien ropy navyše utlmil obavy, že by sa inflácia mohla opäť výraznejšie zrýchliť. Z pohľadu investorov to tiež dáva centrálnym bankám väčší manévrovací priestor na znižovanie úrokových sadzieb.



Nízke úrokové sadzby vo všeobecnosti zvyšujú dopyt po zlate, zatiaľ čo napríklad investície do termínovaných vkladov sú potom menej atraktívne. Ak sa úrokové sadzby znížia aj v USA, môže to oslabiť dolár a zatraktívniť zlato, ktoré sa obchoduje v dolároch, pre kupcov z iných menových oblastí. Okrem toho dopyt po zlate podporuje aj stále mimoriadne napätá situácia v regióne Blízkeho východu.



(1 EUR = 1,0897 USD)