< sekcia Ekonomika
Cena zlata klesla, k poklesu smeruje aj za celý týždeň
Londýn 10. júla (TASR) - Cena zlata v piatok klesla a k poklesu smeruje aj za celý týždeň. Dôvodom je zvýšenie cien ropy v reakcii na zhoršenie situácie na Blízkom východe. Vyššie ceny ropy posilňujú obavy zo zrýchlenia inflácie a sprísnenia menovej politiky zo strany americkej centrálnej banky.
Autor TASR
Londýn 10. júla (TASR) - Cena zlata v piatok klesla a k poklesu smeruje aj za celý týždeň. Dôvodom je zvýšenie cien ropy v reakcii na zhoršenie situácie na Blízkom východe. Vyššie ceny ropy posilňujú obavy zo zrýchlenia inflácie a sprísnenia menovej politiky zo strany americkej centrálnej banky. Informovala o tom agentúra Reuters.
Spotová cena zlata dosiahla pred 15.30 h SELČ 4101,70 USD (3588,54 eura) za troyskú uncu (31,1 g). Oproti záveru predchádzajúceho obchodovania to predstavuje pokles o 0,5 %. Augustový kontrakt na zlato na americkej komoditnej burze Comex klesol o 0,7 % na 4110,60 USD/unca.
„Kľúčovým faktorom je opätovné zvýšenie napätia medzi USA a Iránom,“ povedal Bart Melek zo spoločnosti TD Securities. To sa odrazilo na raste cien ropy, pričom k rastu smerujú aj za celý týždeň.
Z ďalších drahých kovov pokles ceny zaznamenalo ešte striebro. Jeho cena klesla o 0,4 % na 59,74 USD za troyskú uncu. Cena platiny sa zasa o 0,4 % zvýšila, pričom dosiahla 1617,45 USD/unca. Ešte výraznejšie vzrástla cena paládia, a to o 2,2 % na 1274,94 USD/unca.
(1 EUR = 1,143 USD)
Spotová cena zlata dosiahla pred 15.30 h SELČ 4101,70 USD (3588,54 eura) za troyskú uncu (31,1 g). Oproti záveru predchádzajúceho obchodovania to predstavuje pokles o 0,5 %. Augustový kontrakt na zlato na americkej komoditnej burze Comex klesol o 0,7 % na 4110,60 USD/unca.
„Kľúčovým faktorom je opätovné zvýšenie napätia medzi USA a Iránom,“ povedal Bart Melek zo spoločnosti TD Securities. To sa odrazilo na raste cien ropy, pričom k rastu smerujú aj za celý týždeň.
Z ďalších drahých kovov pokles ceny zaznamenalo ešte striebro. Jeho cena klesla o 0,4 % na 59,74 USD za troyskú uncu. Cena platiny sa zasa o 0,4 % zvýšila, pričom dosiahla 1617,45 USD/unca. Ešte výraznejšie vzrástla cena paládia, a to o 2,2 % na 1274,94 USD/unca.
(1 EUR = 1,143 USD)