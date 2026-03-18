Cena zlata klesla o vyše 3 %
Spotová cena zlata dosiahla do 14.25 h SEČ 4844,20 USD (4201,02 eura) za troyskú uncu (31,1 g).
Autor TASR
Londýn 18. marca (TASR) - Cena zlata klesla v stredu o viac než 3 %, pod čo sa podpísalo posilnenie dolára a výrazný rast cien ropy. To zvýšilo obavy zo zrýchlenia inflácie, čo zasa posilnilo očakávania, že americká centrálna banka (Fed) bude pokračovať v reštriktívnej menovej politike. Informovala o tom agentúra Reuters.
Spotová cena zlata dosiahla do 14.25 h SEČ 4844,20 USD (4201,02 eura) za troyskú uncu (31,1 g). V porovnaní so záverom predchádzajúceho obchodovania to predstavuje pokles o 3,2 %. V rovnakom rozsahu klesol aj aprílový kontrakt na zlato na newyorskej komoditnej burze Comex, pričom dosiahol 4845,50 USD/unca.
„Vyššie ceny energií v dôsledku eskalácie vojny na Blízkom východe posilňujú riziko rastu inflácie. To je jeden z dôvodov, pre ktorý Fed pravdepodobne nebude môcť znížiť úrokové sadzby. Takýto vývoj sa zasa negatívne odráža na cene zlata,“ povedal David Meger z High Ridge Futures. „Nemyslím si, že dopyt po aktívach známych ako bezpečný prístav je nízky. Skôr je to tak, že iné faktory tento dopyt momentálne prekonávajú,“ dodal Meger.
Fed v utorok (17. 3.) začal dvojdňové zasadnutie a očakáva sa, že po jeho skončení oznámi ponechanie úrokových sadzieb na nezmenenej úrovni. Analytici okrem toho predpokladajú, že banka naznačí, aký bude mať útok Donalda Trumpa na Irán vplyv na vyhliadky americkej ekonomiky, infláciu a menovú politiku.
Z ďalších drahých kovov cena striebra klesla o 4,2 % na 75,93 USD/unca. Ešte o niečo výraznejšie klesli ceny platiny a paládia. Cena platiny zaznamenala pokles o 4,5 % na 2028,12 USD a cena paládia o 4,7 % na 1526,20 USD/troyská unca.
(1 EUR = 1,1531 USD)
