Cena zlata klesla pod 1800 USD za uncu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Frankfurt nad Mohanom 27. novembra (TASR) - Zvýšenie rizikového apetítu investorov má negatívny vplyv na zlato, ktorého cena pokračuje v poklese. V piatok po niekoľkých mesiacoch padla pod hranicu 1800 USD (1509,81 eura) za uncu (31,1 gramu).Cena zlata sa dostala až na 1774 USD za uncu, čo bolo najmenej od júla. O 16.52 h SEČ sa spotová cena nachádzala so stratou 33,47 USD alebo 1,84 % na 1782,33 USD za uncu. Februárový kontrakt na zlato na komoditnej burze COMEX klesol o 23,70 USD alebo 1,31 % na 1787,50 USD za uncu.V piatok sa oslabili aj ďalšie cenné kovy, ako napríklad striebro, ktorého percentuálny pokles bol strmší než zlata.Dôvodom negatívneho vývoja cien drahých kovov sú koronakríza a politická situácia v USA. Na jednej strane vyhliadky na to, že čoskoro bude k dispozícii bezpečná a účinná vakcína proti ochoreniu COVID-19, spôsobili zlepšenie nálady na finančných trhoch, čo neprospieva zlatu. Zlato je totiž považované za bezpečný prístav pre investície v časoch neistoty.Ďalším dôvodom je politický vývoj v USA, kde sa už začalo predávanie moci zvolenému prezidentovi Joeovi Bidenovi. To znížilo neistotu na trhu a zlepšilo vyhliadky pre budúci rok, z čoho takisto profitovali rizikovejšie aktíva.(1 EUR = 1,1922 USD)