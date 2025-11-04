< sekcia Ekonomika
Cena zlata klesla, pokles sa však zmiernil
Autor TASR
Londýn 4. novembra (TASR) - Cena zlata v utorok klesla, počas dňa sa však rozsah poklesu postupne zmierňoval. Umožnilo to pozastavenie posilňovania dolára a nižšie výnosy amerických štátnych dlhopisov. Investori medzitým čakajú na nové ekonomické údaje, ktoré budú zverejnené tento týždeň a ktoré by mohli naznačiť, aký smer zvolí americká centrálna banka na decembrovom zasadnutí, čo sa týka úrokových sadzieb. Informovala o tom agentúra Reuters.
Spotová cena zlata dosiahla do 12.15 h SEČ 3993,19 USD (3468,12 eura) za troyskú uncu (31,1 g). Oproti záveru predchádzajúceho obchodovania to predstavuje pokles o 0,2 %. V dopoludňajších hodinách bol však pokles výraznejší a pohyboval sa okolo 1 %. Decembrový kontrakt na zlato na newyorskej komoditnej burze Comex klesol o 0,3 % na 4003,40 USD/unca.
„Cena zlata sa konsoliduje okolo hranice 4000 USD/unca a nasledujúce týždne budú kľúčové na stanovenie, či je tu ešte priestor na ďalší výrazný rast alebo budeme svedkami korekcie,“ povedal Carlo Alberto De Casa, externý analytik švajčiarskej banky Swissquote.
K zmierneniu pôvodného poklesu ceny zlata prispelo pozastavenie posilňovania dolára. Dolárový index po dosiahnutí trojmesačného maxima mierne klesol. Navyše, aj výnosy kľúčových 10-ročných amerických dlhopisov zaznamenali pokles, a to z pôvodne najvyššej úrovne za tri týždne.
Trhy teraz čakajú na údaje o tom, koľko pracovných miest vytvoril v októbri americký súkromný sektor. Inštitút ADP ich zverejní v stredu 5. novembra. Tieto údaje spolu s ďalšími by mali naznačiť, do akej miery smeruje americká centrálna banka k ďalšej redukcii úrokových sadzieb. Posledné zasadnutie Fedu v tomto roku sa uskutoční 9. a 10. decembra.
(1 EUR = 1,1514 USD)
