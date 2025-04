Financie: Cena zlata prekonala hranicu 3300 USD

New York 16. apríla (TASR) - Cena zlata v stredu prvýkrát prekročila hranicu 3300 USD, keďže investori hľadajú bezpečné aktíva po tom, ako americký prezident Donald Trump naznačil možnosť zavedenia nových ciel na dovoz kritických nerastných surovín do Spojených štátov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Spotová cena zlata sa o 10.25 h SELČ nachádzala s plusom 2,7 % na úrovni 3231,54 USD (2853,71 eura) za uncu, keď predtým sa dostala až na rekordných 3317,90 USD za uncu.



Trump v utorok (15. 4.) nariadil preskúmanie potenciálnych nových ciel na všetky dovozy kritických nerastných surovín do USA v snahe zatlačiť na lídra v tomto odvetví, ktorým je Čína. Rozhodnutie, ktoré ďalej vystupňovalo napätie v globálnom obchode, nasledovalo po tom, ako americké ministerstvo obchodu začalo preverovať dovozy počítačových čipov, zariadení na ich výrobu a farmaceutických výrobkov.



„Trumpova obchodná vojna nevykazuje žiadne známky zmiernenia po tom, čo prezident nariadil preskúmanie kritických minerálov, polovodičov a farmaceutických výrobkov, čo vyvolalo nový pohyb smerom k bezpečným prístavom a preč z akcií,“ uviedol Ole Hansen, hlavný komoditný stratég v spoločnosti Saxo Bank.



(1 EUR = 1,1324 USD)