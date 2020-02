Cena zlata sa dostala na 7-ročné maximum

New York 20. februára (TASR) - Cena zlata vyskočila na 7-ročné maximum. Dôvodom je rastúci dopyt po bezpečných aktívach. Zvyšujú sa totiž obavy, že epidémia koronavírusu pribrzdí globálnu ekonomiku.



Cena zlata sa vo štvrtok dostala až na 1621,60 USD (1502,87 eura) za uncu (31,1 gramu), čo je najviac od 15. februára 2013. V stredu (19. 2.) zlato uzavrelo na 1611,80 USD za uncu. To bola najvyššia zatváracia cena od 21. marca 2013. Zlato posilňuje už šiesty obchodný deň po sebe a zrejme zaznamená ôsmy týždenný nárast z posledných deviatich týždňov.



Počet potvrdených prípadov nákazy koronavírusom už prekonal 75.700, pričom počet úmrtí je už nad 2130.



Čoraz viac firiem varuje pred ekonomickými dôsledkami epidémie, a to vrátane koncernu Apple, ktorý v pondelok (17. 2.) oznámil, že zrejme nesplní svoj kvartálny cieľ v oblasti tržieb.



(1 EUR = 1,0790 USD)