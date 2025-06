Cena zlata sa stabilizovala, trhy čakajú na ekonomické údaje z USA

Londýn 25. júna (TASR) - Po poklese v predchádzajúcom obchodovaní, čo ovplyvnili informácie prezidenta USA Donalda Trumpa o prímerí medzi Izraelom a Iránom, sa cena zlata v stredu stabilizovala, pričom pozornosť trhov sa momentálne upiera na blížiace sa ekonomické správy z USA. Informovala o tom agentúra Reuters.



Spotová cena zlata dosiahla okolo poludnia 3325,56 USD (2865,13 eura) za troyskú uncu (31,1 g). To znamená, že v porovnaní so záverom predchádzajúceho obchodovania, keď dosiahla dvojtýždňové minimum, sa prakticky nemenila.



„Deeskalácia napätia na Blízkom východe znížila dopyt po aktívach známych ako bezpečný prístav, na ktoré sa investori zameriavajú v období kríz a výkyvov na trhoch. Na druhej strane, vzhľadom na neistotu, čo sa týka ďalšieho vývoja iránskeho jadrového programu, si investori podľa všetkého určitý objem takýchto aktív ponechajú,“ povedal analytik banky UBS Giovanni Staunovo.



Trhy momentálne čakajú na najbližšie ekonomické údaje z USA. Vo štvrtok (26. 6.) budú zverejnené spresnené údaje o vývoji americkej ekonomiky za 1. štvrťrok a v piatok (27. 6.) o vývoji indexu výdavkov na osobnú spotrebu. To je ukazovateľ inflácie, ktorý preferuje americká centrálna banka.



Z ďalších drahých kovov cena striebra klesla o 0,6 % na 35,70 USD/unca a ešte výraznejší pokles zaznamenali ceny platiny a paládia. Cena platiny klesla o 1,7 % na 1294,06 USD a cena paládia o 2 % na 1044,92 USD za troyskú uncu.



(1 EUR = 1,1607 USD)