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Cena zlata sa vrátila k rastu, posun bol však iba mierny
Spotová cena zlata dosiahla do 15.05 h SELČ 4338,69 USD (3759,70 eura) za troyskú uncu.
Autor TASR
Londýn 9. júna (TASR) - Po poklese na 2,5-mesačné minimum sa cena zlata v utorok zotavila, tempo rastu však bolo iba mierne, pričom cena žltého kovu sa pohybuje pod 4339 USD za troyskú uncu (31,1 g). Cenu zlata podporil pokles cien ropy, ktoré reagovali na zmiernenie napätia na Blízkom východe, na druhej strane, obavy zo zvýšenia úrokových sadzieb v USA rozsah rastu limitovali. Informovala o tom agentúra Reuters.
Spotová cena zlata dosiahla do 15.05 h SELČ 4338,69 USD (3759,70 eura) za troyskú uncu. V porovnaní so záverom predchádzajúceho obchodovania to predstavuje rast o 0,2 %. Cena kovu sa tak vrátila k rastu po tom, ako v pondelok (8. 6.) klesla na najnižšiu úroveň od 23. marca. Augustový kontrakt na zlato na americkej komoditnej burze Comex sa nemenil a zotrval na úrovni 4363,90 USD/unca.
„Cena zlata sa po dvojdňovom poklese stabilizovala. Na druhej strane, na zlato aj naďalej opačným smerom tlačia rastúce očakávania zvýšenia úrokových sadzieb v USA,“ povedal analytik zo Saxo Bank Ole Hansen.
Investori čakajú na údaje z USA o vývoji spotrebiteľskej inflácie a cien výrobcov za minulý mesiac, ktoré by mali naznačiť ďalšie kroky centrálnej banky. Údaje o inflácii budú zverejnené v stredu 10. júna a o cenách producentov vo štvrtok (11. 6.). Hansen dodal, že inflácia v USA v máji pravdepodobne prekonala 4 %, prvýkrát za takmer tri roky.
Z ďalších drahých kovov cena striebra vzrástla o 0,7 % na 68,61 USD za troyskú uncu. Rast zaznamenali aj ceny platiny a paládia. Cena platiny sa zvýšila o 1,4 % na 1778,98 USD a cena paládia o 3,8 % na 1251,05 USD/unca.
(1 EUR = 1,154 USD)
Spotová cena zlata dosiahla do 15.05 h SELČ 4338,69 USD (3759,70 eura) za troyskú uncu. V porovnaní so záverom predchádzajúceho obchodovania to predstavuje rast o 0,2 %. Cena kovu sa tak vrátila k rastu po tom, ako v pondelok (8. 6.) klesla na najnižšiu úroveň od 23. marca. Augustový kontrakt na zlato na americkej komoditnej burze Comex sa nemenil a zotrval na úrovni 4363,90 USD/unca.
„Cena zlata sa po dvojdňovom poklese stabilizovala. Na druhej strane, na zlato aj naďalej opačným smerom tlačia rastúce očakávania zvýšenia úrokových sadzieb v USA,“ povedal analytik zo Saxo Bank Ole Hansen.
Investori čakajú na údaje z USA o vývoji spotrebiteľskej inflácie a cien výrobcov za minulý mesiac, ktoré by mali naznačiť ďalšie kroky centrálnej banky. Údaje o inflácii budú zverejnené v stredu 10. júna a o cenách producentov vo štvrtok (11. 6.). Hansen dodal, že inflácia v USA v máji pravdepodobne prekonala 4 %, prvýkrát za takmer tri roky.
Z ďalších drahých kovov cena striebra vzrástla o 0,7 % na 68,61 USD za troyskú uncu. Rast zaznamenali aj ceny platiny a paládia. Cena platiny sa zvýšila o 1,4 % na 1778,98 USD a cena paládia o 3,8 % na 1251,05 USD/unca.
(1 EUR = 1,154 USD)