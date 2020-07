Cena zlata sa vyšplhala na historicky najvyššiu úroveň

Londýn 27. júla (TASR) - Cena zlata sa v pondelok vyšplhala na historicky najvyššiu úroveň, pretože investori sa vrhli na tzv. bezpečné komodity. Dôvodom je neistota v súvislosti so zhoršujúcimi sa vzťahmi medzi Čínou a Spojenými štátmi, oslabujúcim dolárom a veľmi nízkymi úrokovými sadzbami v čase, keď počet nových prípadov ochorenia na COVID-19 opäť rýchlo stúpa.



Spotová cena zlata dosiahla v pondelok historicky najvyššiu hodnotu 1944,71 USD (1675,32 eura) za uncu (31,1 gramu). To je výrazne nad doterajšou rekordnou cenou 1921,18 USD za uncu zo septembra 2011. Neskôr cena zlata mierne klesla na 1943 USD, ale aj to je o 1,6 % viac ako minulý týždeň na konci obchodovania.



Vzťahy medzi dvoma najväčšími svetovými superveľmocami sa medzitým ešte zhoršili, čo negatívne ovplyvnilo náladu investorov na akciových trhoch. Spojené štáty v pondelok potvrdili, že zatvorili svoj konzulát v čínskom meste Čcheng-tu a čínske úrady vstúpili do budovy.



(1 EUR = 1,1608 USD)