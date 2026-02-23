< sekcia Ekonomika
Cena zlata vzrástla na najvyššiu úroveň od konca januára
Spotová cena zlata dosiahla do 8.35 h SEČ 5136,22 USD (4364,94 eura) za troyskú uncu (31,1 g).
Autor TASR
Londýn 23. februára (TASR) - Cena zlata vzrástla v pondelok na trojtýždňové maximum. Záujem investorov o drahý kov zvýšila neistota po rozhodnutí Najvyššieho súdu v USA, ktorým súd zrušil väčšinu dovozných ciel prezidenta Donalda Trumpa. To zvýšilo tlak na dolár. Informovala o tom agentúra Reuters.
Spotová cena zlata dosiahla do 8.35 h SEČ 5136,22 USD (4364,94 eura) za troyskú uncu (31,1 g). V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 0,6 %. Krátko predtým však vyskočila o 1,2 % na 5163,60 USD/unca, čo bola najvyššia cena zlata od konca januára.
„Verdikt Najvyššieho súdu ešte pridal k neistote na svetových trhoch. To zvyšuje dopyt po zlate, ktoré slúži ako takzvaný bezpečný prístav,“ povedal Tim Waterer, analytik z KCM Trade.
Najvyšší súd USA v piatok (20. 2.) rozhodol, že Donald Trump prekročil svoje právomoci, keď sa odvolal na zákon o núdzových ekonomických opatreniach s cieľom uvaliť rozsiahle clá na viacerých obchodných partnerov. Pomerom hlasov šesť ku trom súd zrušil podstatnú časť Trumpovej colnej agendy a konštatoval, že zákon IEEPA „neoprávňuje prezidenta zavádzať clá“. Trump následne zaviedol dodatočné 10-percentné globálne clo na dovoz do Spojených štátov a o pár hodín oznámil jeho zvýšenie na 15 %.
(1 EUR = 1,1767 USD)
