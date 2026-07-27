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Cena zlata vzrástla o 1 %
Ceny ropy v pondelok padli o viac ako 6 %.
Autor TASR
Londýn 27. júla (TASR) - Cena zlata na začiatku týždňa vzrástla o 1 %. Dôvodom bolo prerušenie bojov na Blízkom východe, ktoré spôsobilo prudký pokles cien ropy. To zmiernilo obavy z inflácie a znížilo očakávania, že americká centrálna banka (Fed) v dohľadnom čase sprísni menovú politiku. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Spotové zlato ráno stúplo o 1,3 %, neskôr zmazalo časť ziskov a o 10.47 h SELČ sa spotová cena nachádzala s plusom 0,99 % na 4092,85 USD (3597,48 eura) za uncu (31,1 g). Augustový kontrakt na zlato stúpol o 0,51 % na 4091,50 USD za uncu.
„Zlato dnes jednoznačne profituje z dvojitého cenového vývoja na trhu s ropou a americkým dolárom,“ uviedol hlavný trhový analytik spoločnosti KCM Trade Tim Waterer. Dolár sa oslabil o 0,3 %, čo pre investorov používajúcich iné meny zvýšilo atraktivitu zlata denominovaného v dolároch.
Ceny ropy v pondelok padli o viac ako 6 %. Od začiatku konfliktu na Blízkom východe sa ropa výrazne posilnila, čo podporilo obavy z inflácie a očakávania, že centrálne banky budú zvyšovať úrokové sadzby. To vytváralo tlak na zlato, ktoré je síce tradične považované za ochranu pred infláciou, no vyššie úrokové sadzby znižujú jeho atraktivitu, keďže nenesie žiadny výnos.
Spomedzi ostatných drahých kovov spotová cena striebra vzrástla o 2,7 % na 59,74 USD za uncu, platina o 3,5 % na 1643,70 USD za uncu a paládium o 3,4 % na 1285,00 USD za uncu.
(1 EUR = 1,1377 USD)
Spotové zlato ráno stúplo o 1,3 %, neskôr zmazalo časť ziskov a o 10.47 h SELČ sa spotová cena nachádzala s plusom 0,99 % na 4092,85 USD (3597,48 eura) za uncu (31,1 g). Augustový kontrakt na zlato stúpol o 0,51 % na 4091,50 USD za uncu.
„Zlato dnes jednoznačne profituje z dvojitého cenového vývoja na trhu s ropou a americkým dolárom,“ uviedol hlavný trhový analytik spoločnosti KCM Trade Tim Waterer. Dolár sa oslabil o 0,3 %, čo pre investorov používajúcich iné meny zvýšilo atraktivitu zlata denominovaného v dolároch.
Ceny ropy v pondelok padli o viac ako 6 %. Od začiatku konfliktu na Blízkom východe sa ropa výrazne posilnila, čo podporilo obavy z inflácie a očakávania, že centrálne banky budú zvyšovať úrokové sadzby. To vytváralo tlak na zlato, ktoré je síce tradične považované za ochranu pred infláciou, no vyššie úrokové sadzby znižujú jeho atraktivitu, keďže nenesie žiadny výnos.
Spomedzi ostatných drahých kovov spotová cena striebra vzrástla o 2,7 % na 59,74 USD za uncu, platina o 3,5 % na 1643,70 USD za uncu a paládium o 3,4 % na 1285,00 USD za uncu.
(1 EUR = 1,1377 USD)