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Cena zlata vzrástla o vyše 2 %, prekročila 3617 USD/unca
Spotová cena zlata dosiahla do 13.45 h SEČ 3617,68 USD (3291,79 eura) za troyskú uncu (31,1 g).
Autor TASR
Londýn 23. novembra (TASR) - Po poklese v závere minulého týždňa na 14-mesačné minimum sa cena zlata v pondelok zvýšila o viac než 2 %, k čomu prispela pauza v posilňovaní dolára. Investori zároveň čakajú na najnovšie údaje z USA o vývoji PCE inflácie, teda inflácie, ktorá je pozorne sledovaná americkou centrálnou bankou (Fed). Informovala o tom agentúra Reuters.
Spotová cena zlata dosiahla do 13.45 h SEČ 3617,68 USD (3291,79 eura) za troyskú uncu (31,1 g). Oproti záveru piatkového obchodovania (20. 11.), v ktorom klesla na najnižšiu úroveň od septembra 2025, tak vzrástla o 2,4 %. Za celý minulý týždeň klesla cena zlata o 9 %, pod čo sa podpísali vyjadrenia zástupcov Fedu o potrebe pokračovať aj po decembrovom očakávanom zvýšení vo zvyšovaní úrokových sadzieb.
„Dnešné zotavovanie považujem za určitú stabilizáciu po minulotýždňovom výraznom poklese, pričom podporu zlatu čiastočne poskytol slabší dolár,“ povedal analytik banky UBS Giovanni Staunovo. Napriek tomu očakáva, že výkyvy v cene zlata budú ešte nejaký čas pokračovať.
Z ďalších drahých kovov cena striebra vzrástla o 2,7 % na 42,31 USD za troyskú uncu po tom, ako v piatok klesla na najnižšiu úroveň od septembra minulého roka. Vzrástli aj ceny platiny a paládia. Cena platiny sa zvýšila o 1,2 % na 1314,17 USD a paládia o 0,4 % na 896,43 USD za troyskú uncu.
(1 EUR = 1,099 USD)
Spotová cena zlata dosiahla do 13.45 h SEČ 3617,68 USD (3291,79 eura) za troyskú uncu (31,1 g). Oproti záveru piatkového obchodovania (20. 11.), v ktorom klesla na najnižšiu úroveň od septembra 2025, tak vzrástla o 2,4 %. Za celý minulý týždeň klesla cena zlata o 9 %, pod čo sa podpísali vyjadrenia zástupcov Fedu o potrebe pokračovať aj po decembrovom očakávanom zvýšení vo zvyšovaní úrokových sadzieb.
„Dnešné zotavovanie považujem za určitú stabilizáciu po minulotýždňovom výraznom poklese, pričom podporu zlatu čiastočne poskytol slabší dolár,“ povedal analytik banky UBS Giovanni Staunovo. Napriek tomu očakáva, že výkyvy v cene zlata budú ešte nejaký čas pokračovať.
Z ďalších drahých kovov cena striebra vzrástla o 2,7 % na 42,31 USD za troyskú uncu po tom, ako v piatok klesla na najnižšiu úroveň od septembra minulého roka. Vzrástli aj ceny platiny a paládia. Cena platiny sa zvýšila o 1,2 % na 1314,17 USD a paládia o 0,4 % na 896,43 USD za troyskú uncu.
(1 EUR = 1,099 USD)