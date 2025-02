Cena zlata vzrástla, smeruje k rastu siedmy týždeň v rade

Londýn 14. februára (TASR) - Cena zlata v piatok vzrástla a smeruje k rastu aj za celý týždeň. Ak sa vývoj v popoludňajších hodinách výraznejšie nezmení, bude to znamenať rast ceny žltého kovu už siedmy týždeň v rade. Náladu na trhu stále ovplyvňuje colná politika novej americkej administratívy, ktorá zvyšuje obavy z globálnej obchodnej vojny. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Spotová cena zlata vzrástla do 12.04 h SEČ oproti predchádzajúcej uzávierke o 0,3 % na 2936,99 USD (2826,75 eura) za troyskú uncu (31,1 g). Za celý týždeň sa tak zvýšila o 2,6 %, k čomu najviac prispel vývoj v utorok (11. 2.), keď vzrástla na historické maximum 2942,70 USD/unca.



Dopyt investorov po zlate, ktoré v časoch otrasov na trhoch funguje ako takzvaný bezpečný prístav, rastie najmä v dôsledku obchodnej politiky nového amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten od svojho nástupu do funkcie koncom januára stihol podpísať príkazy na zavedenie ciel voči viacerým krajinám a zároveň rozhodol o uvalení plošných ciel vo výške 25 % na všetok dovoz ocele a hliníka do USA. Okrem toho pripravuje zavedenie recipročných ciel voči obchodným partnerom.



Z ďalších drahých kovov sa výrazne zvýšila cena striebra, a to takmer o 3 % na 33,30 USD za uncu. Cena platiny zaznamenala rast o 1 % na 1004,57 USD/unca. Naopak, cena paládia klesla o 0,2 % na 992 USD/unca. Vo všetkých troch prípadoch však cena za celý týždeň smeruje, tak ako pri zlate, k rastu.



(1 EUR = 1,039 USD)