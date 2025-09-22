< sekcia Ekonomika
Cena zlata zaznamenala nové rekordné maximum
Spotová cena zlata sa o 8.37 h SELČ pohybovala na úrovni 3709,29 USD (3160,61 eura) za troyskú uncu (31,1 g) po tom, čo dosiahla rekordné maximum 3711,55 USD.
Autor TASR
New York 22. septembra (TASR) - Cena zlata v pondelok vzrástla na nové rekordné maximum. Investorov ovplyvnilo najmä rozhodnutie americkej centrálnej banky (Fed), ktorá minulý týždeň prvýkrát od začiatku tohto roka znížila úrokové sadzby. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Spotová cena zlata sa o 8.37 h SELČ pohybovala na úrovni 3709,29 USD (3160,61 eura) za troyskú uncu (31,1 g) po tom, čo dosiahla rekordné maximum 3711,55 USD. Fed minulý týždeň v stredu (17. 9.) znížil svoju základnú úrokovú sadzbu o 25 bázických bodov. Centrálna banka zároveň upozornila na pretrvávajúcu infláciu a naznačila, že do konca tohto roka sadzby zníži ešte dvakrát v rovnakom rozsahu.
Podľa analýzy, ktorú zverejnila minulý týždeň spoločnosť Deutsche Bank, dopyt po zlate zo strany oficiálnych investorov, najmä Číny, pokračuje v raste približne dvojnásobným tempom v porovnaní s priemerom za roky 2011 až 2021. Zlato sa považuje za bezpečnú investíciu v čase ekonomickej neistoty a dopyt po ňom zvykne rásť v prostredí nízkych úrokových sadzieb. Od začiatku roka cena zlata vzrástla o takmer 42 %.
(1 EUR = 1,1736 USD)
Spotová cena zlata sa o 8.37 h SELČ pohybovala na úrovni 3709,29 USD (3160,61 eura) za troyskú uncu (31,1 g) po tom, čo dosiahla rekordné maximum 3711,55 USD. Fed minulý týždeň v stredu (17. 9.) znížil svoju základnú úrokovú sadzbu o 25 bázických bodov. Centrálna banka zároveň upozornila na pretrvávajúcu infláciu a naznačila, že do konca tohto roka sadzby zníži ešte dvakrát v rovnakom rozsahu.
Podľa analýzy, ktorú zverejnila minulý týždeň spoločnosť Deutsche Bank, dopyt po zlate zo strany oficiálnych investorov, najmä Číny, pokračuje v raste približne dvojnásobným tempom v porovnaní s priemerom za roky 2011 až 2021. Zlato sa považuje za bezpečnú investíciu v čase ekonomickej neistoty a dopyt po ňom zvykne rásť v prostredí nízkych úrokových sadzieb. Od začiatku roka cena zlata vzrástla o takmer 42 %.
(1 EUR = 1,1736 USD)