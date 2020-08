New York/Frankfurt nad Mohanom 6. augusta (TASR) – Ceny zlata pokračujú v prelamovaní rekordov. Spotová cena zlata sa o 15:49 SELČ nachádzala s plusom 28,90 dolárov alebo 1,42 % na 2067,02 USD (1743,73 eura) za uncu (31,1 gramu). Decembrový kontrakt na zlato na burze COMEX sa o 15:39 predával po 2073,30 dolárov za uncu. To bolo o 24 USD alebo 1,17 dolára vyššie v porovnaní so stredajšou zatváracou cenou.



Ceny zlata aktuálne podporujú obavy z vyostrenia koronakrízy. Od začiatku roka sa zlato posilnilo približne o 36 %. Cena v eurách sa vo štvrtok dostala takisto na nový rekord vyše 1743 eur za uncu.



Dôvodmi prudkého rastu zlata je podľa expertov naďalej veľká neistota investorov týkajúca sa vývoja koronakrízy. Počet nových infekcií rastie aj v Európe, keď už predtým sa situácia zhoršila v USA. Nervozitu na finančných trhoch takisto spôsobuje zvyšovanie napätia vo vzťahoch medzi Čínou a USA.



„Rámcové podmienky naďalej podporujú robustný dopyt zo strany investorov," popísal náladu na trhu so zlatom komoditný expert Commerzbank Carsten Fritsch. Podľa neho síce prevažujú argumenty podporujúce zlato, ale nárast cien je príliš veľký, preto nevylučuje pokles v najbližších dňoch.