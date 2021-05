Ceny zlata nadviazali na rast a zvýšili sa

New York 16. mája (TASR) - Ceny zlata v piatok (14. 5.) nadviazali na rast z predchádzajúceho dňa a zvýšili sa. Podporilo ich oslabenie dolára. Vyhlásenia niektorých predstaviteľov americkej centrálnej banky (Fed) pomohli upokojiť obavy, že Fed by mohol v blízkom čase začať sprísňovať menovú politiku.



Dolárový index v piatok klesol o viac než 0,5 % na 90,28 bodu. Prispela k tomu aj správa o nečakanej stagnácii maloobchodných tržieb v USA, ktorá znížila pravdepodobnosť, že by Fed v dohľadnom čase sprísnil menovú politiku.



Júnový kontrakt na zlato na komoditnej burze Comex v piatok stúpol o 14,10 USD alebo o 0,8 % na 1838,10 USD (1516,21 eura) za uncu (31,1 gramu). To bola najvyššia zatváracia cena zlata približne za tri mesiace. Za celý uplynulý týždeň si kontrakt polepšil asi o 0,4 %.



Júlový kontrakt na striebro v piatok vzrástol o 0,306 USD alebo o 1,1 % na 27,365 USD za uncu. Júlový kontrakt na meď, naopak, klesol o 0,8 %.



(1 EUR = 1,2123 USD)