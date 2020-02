Česká a slovenská UniCredit Bank vlani dosiahla zisk 392 miliónov eur

Bratislava 6. februára (TASR) - UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia sa vlani darilo. Čistý zisk banky za vlaňajšok dosiahol 392 miliónov eur, medziročne vzrástol o 12,4 %. Vyplýva to zo zverejnených hospodárskych výsledkov materskej spoločnosti.



Prevádzkové výnosy banky vzrástli medziročne o 4,6 % na 826 miliónov eur. Úrokové výnosy, ktoré sú hlavným zdrojom príjmov bánk, sa zvýšili vlani na 567 miliónov eur z 553 miliónov eur v roku 2018. Banka zaznamenala aj rast príjmov z poplatkov a provízií, ktoré dosiahli 157 miliónov eur, medziročne vzrástli o 3,1 %. Príjmy banky z obchodovania dosiahli 92 miliónov eur, zatiaľ čo v roku 2018 predstavovali 77 miliónov eur.



Banka zaznamenala aj medziročný rast vkladov o 11,6 % a dosiahli úroveň 16,2 miliardy eur. Úvery medziročne vzrástli o 8,4 % na 17,3 miliardy eur.



Na Slovensku pôsobí UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia ako pobočka zahraničnej banky, ktorá vznikla 1. decembra 2013. Na slovenskom trhu však banka pôsobí od júla 1990, prešla viacerými zmenami názvov a vlastníckej štruktúry. Predstavenstvo skupiny UniCredit schválilo projekt zlúčenia dcérskych spoločností v Českej republike a na Slovensku do jednej cezhraničnej od roku 2012.