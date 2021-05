Česká koruna posilňuje, euro je na ročnom minime

Praha 19. mája (TASR) - Česká koruna posilňuje, pričom kurz eura sa voči nej dostal na ročné a dolár dokonca na dvojročné minimum. Podľa českých ekonómov sa dá očakávať, že bude posilňovať ešte viac, a to najmä v dôsledku zlepšujúcej sa epidemiologickej situácie, ako aj plánovaného zvýšenia úrokových sadzieb Českou národnou bankou.



Kurz eura sa v stredu pohyboval okolo 25,47 CZK/EUR, čo je najnižšia hodnota za posledný rok. V prípade amerického dolára kurz dosahoval 20,86 CZK/USD, čo bola najnižšia hodnota za posledné dva roky.



Dôvodom posilňovania koruny je niekoľko. "Počas pandémie sme boli svedkami toho, že kurz koruny sa prepadal. Na trhoch panovala neistota a investori sa sťahovali do silnejších mien. S vakcináciou sa však teraz táto neistota začína strácať a investori sa opäť vracajú aj na menšie trhy, ako je ten český," citoval hlavného ekonóma BH Securities Štěpána Křečka server iDnes.cz.



Podobne sa vyjadril hlavný ekonóm Patria Finance Jan Bureš. Ako povedal, trhy veria, že to najhoršie budeme mať v 2. polroku za sebou, a tak sa bude dariť aj malým stredoeurópskym menám, ako je česká koruna.



Okrem zlepšenia situácie na trhoch v dôsledku postupného ústupu pandémie však posilnenie českej koruny môžu ovplyvniť aj úrokové sadzby. Ako povedal Křeček, z aktuálnej správy o menovej politike vyplýva, že už v júni by malo dôjsť k zvýšeniu úrokovej sadzby.