České banky sťahujú miliardy do ČNB po zvýšení jej úrokov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Praha 5. decembra (TASR) - Komerčné banky v Česku presúvajú vo veľkom peniaze do Českej národnej banky (ČNB). Dôvodom masívneho prílevu sú stávky na trvalý rast úrokových sadzieb centrálnej banky. Informoval o tom portál E15.cz.Razantné novembrové zvýšenie úrokových sadzieb bolo zásadným míľnikom. Vklady bánk v ČNB začali totiž zarábať viac ako rozhodujúca väčšina českých štátnych dlhopisov, teda tradičné a významné súčasti majetku českých bánk.Len počas októbra uložili banky v ČNB takmer 85 miliárd korún (3,34 miliardy eur). Celkovo tak bankové vklady v ČNB prvýkrát v histórii presiahli 2,9 bilióna Kč, čo zodpovedá takmer tretine celkových aktív bankového sektora v Českej republike.skonštatoval ekonóm spoločnosti XTB Petr Tyleček.České banky nie sú v tejto situácii prvýkrát, voľných peňazí je však historicky najviac.uviedol partner fondu DaVinci Investments Vlastimil Bijota.Banky v súčasnej situácii, keď ekonomiku ohrozuje pandémia nového koronavírusu, nezvládajú rozpožičať voľné peniaze a alternatív, ako ich uložiť, ubúda. Prebytok hotovosti ukladajú buď v centrálnej banke, alebo do štátnych dlhopisov.dodal Tyleček.Práve ČNB zvýšila začiatkom novembra svoju základnú sadzbu z 1,5 na 2,75 %. Rozhodujúca časť českých štátnych dlhopisov, do ktorých banky v ČR investovali viac ako 800 miliárd Kč, pritom v predvečer tohto skoku úrokov ponúkala ročný výnos medzi 2,5 až 2,7 %.To bolo viac ako v prípade vkladov v ČNB pred zvýšením úrokov. Ale po ňom predstavuje úrok centrálnej banky na úrovni 2,75 % výhodnejšiu príležitosť, ako umiestniť bez rizík peniaze z bežných účtov a krátkodobých vkladov, poznamenal partner poradenskej spoločnosti PwC Petr Kříž.Objem vkladov bánk v ČNB aktuálne generuje mesačný korunový zárobok približne 6,6 miliardy Kč.uviedol ekonóm Cyrrusu Tomáš Pfeiler.Značnú časť úložiek v ČNB podľa neho tvoria aj depozity od matiek českých bánk.dodal Pfeiler s tým, že cez banky si môžu ukladať svoje peniaze aj iné finančné inštitúcie, ktoré nemajú priamy prístup k ČNB.(1 EUR = 25,415 CZK)