Česko od digitálnej dane neustúpi, napriek vyhrážkam Washingtonu

Praha 6. decembra (TASR) - Digitálnu daň v Česku na úrovni 7 %, ktorou krajina zaťaží reklamné tržby globálnych internetových gigantov typu Google, Facebook alebo Amazon, už majú v rukách poslanci a ministerstvo financií na nej neplánuje nič meniť. Ministerstvo sa tak vyjadrilo pre denník Lidové noviny v súvislosti s výzvou amerického ministra financií Stevena Mnuchina zo stredy (4. 12.), aby štáty zavedenie tejto dane pozastavili, a prípadne počkali, kým sa po doterajších márnych pokusoch podarí nájsť zhodu na jednotnom spôsobe zdanenia v rámci krajín Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD).



V Česku by mal zákon zavádzajúci digitálnu daň začať platiť v budúcom roku. Jeho platnosť je však dočasná. "Použiteľnosť zákona o digitálnej dani je časovo obmedzená. Posledným zdaňovacím obdobím bude rok 2024," uviedla Šárka Pavlasová z tlačového oddelenia ministerstva financií.



Členské štáty Európskej únie sa márne snažia dohodnúť na jednotnom postupe už viac než rok. Časť členov blokuje únijné rokovania s požiadavkou, aby EÚ počkala, kým OECD vytvorí vlastný model zdanenia internetových gigantov. To je však v nedohľadne. Preto stále väčšiemu počtu krajín dochádza trpezlivosť s firmami ako Google a zavádzajú, prípadne už zaviedli, vlastnú digitálnu daň.



Americká administratíva na čele s prezidentom Donaldom Trumpom to označuje za diskriminačné opatrenie a napríklad Francúzsku už pohrozila odvetou - clami v hodnote 2,4 miliardy USD (2,16 miliardy eur) na francúzske tovary. To však Francúzsko ani ďalšie krajiny od dane neodradilo.



A ani Česko. "Česká republika aj naďalej preferuje riešenie na medzinárodnej úrovni. Hneď ako sa dosiahne riešenie na úrovni OECD, ministerstvo financií je pripravené národnú úpravu zdanenia zrušiť," dodáva Pavlasová.



Ministerstvo financií na čele s Alenou Schillerovou (ANO) má v otázke digitálnej dane podporu koaličnej ČSSD, ale aj komunistov a väčšiny opozičných strán. Schválenie zákona by teda mohlo v Poslaneckej snemovni aj v Senáte prejsť bez problémov.



(1 EUR = 1,1094 USD)