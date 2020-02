Česko zaznamenalo v januári rozpočtový schodok, prvý za 17 rokov

Praha 3. februára (TASR) - Česko začalo svoje tohtoročné hospodárenie januárovým schodkom vo výške 8 miliárd Kč (317,75 milióna eur). V pondelok to oznámilo české ministerstvo financií. Je to prvý januárový deficit od roku 2003.



Celkové príjmy štátneho rozpočtu dosiahli k 31. januáru 124,1 miliardy Kč, citoval informácie ministerstva server novinky.cz. Výdavky za január predstavovali 132,1 miliardy Kč.



Najvyššie výdavky štát dlhodobo vynakladá na dôchodky. Tie presiahli 44 miliárd Kč. Medziročne to znamená rast o vyše 4 miliardy Kč.



Na dani z pridanej hodnoty (DPH) sa vybralo 32,31 miliardy Kč, o 1,73 miliardy Kč viac než pred rokom. Výber dane z tabakových výrobkov však zasa klesol o 840 miliónov Kč na 4,07 miliardy Kč.



"Ekonomika v tomto roku spomalí, čo opäť zníži výber daní odrážajúcich ekonomický cyklus. Na druhej strane, príjmom rozpočtu pomôže zvýšenie daní na alkohol a tabak, ktoré by podľa vládnych prepočtov mohlo do rozpočtu priniesť až 10 miliárd Kč," uviedol analytik Raiffeisenbank Luboš Růžička s tým, že tento vplyv sa bude prejavovať až v priebehu roka.



"Naopak, na výdavkovej strane sa bude stále viac prejavovať tlak na rast bežných výdavkov, teda najmä ďalšie zvyšovanie platov a rast sociálnej podpory," povedal Růžička. Ako dodal, podľa očakávaní analytikov Raiffeisenbank by mal štátny rozpočet v tomto roku skončiť ešte v hlbšom deficite, než sa očakáva v návrhu vlády.



(1 EUR = 25,177 CZK)