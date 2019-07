Lagardeová odchádza z čela Medzinárodného menového fondu

Lagardeovej rezignácia by mala vstúpiť do platnosti 12. septembra. Jej odchod umožní výkonnej rade Medzinárodného menového fondu, aby začal hľadať jej nástupcu.

Washington 16. júla (TASR) - Christine Lagardeová podala svoju rezignáciu na funkciu šéfky Medzinárodného menového fondu (MMF). Dôvodom je jej nominácia do čela Európskej centrálnej banky (ECB).



Lídri Európskej únie navrhli Lagardeovú, aby nahradila v čele ECB Maria Draghiho, ktorého funkčné obdobie sa skončí v októbri. Európsky parlament ešte musí jej nomináciu schváliť. Ak sa to stane, prevezme funkciu šéfky ECB 31. októbra. Lagardeová uviedla, že podala svoju rezignáciu v záujme fondu, keďže urýchli výber jej nástupcu.



Lagardeová, ktorá je na čele MMF od roku 2011, podala rezignáciu dva týždne po tom, čo bola 2. júla nominovaná do funkcie prezidentky ECB. Pôvodne malo jej funkčné obdobie šéfky MMF skončiť v júli 2021. Na čele MMF stojí tradične Európan, zatiaľ čo šéfom Svetovej banky (SB) bol vždy Američan.



Medzi kandidátmi na post šéfa MMF sa zatiaľ spomínali napríklad šéf britskej centrálnej banky Mark Carney, ktorý je síce Kanaďan, ale má aj britské a írske občianstvo, Francúz Pierre Moscovici, ktorý je komisárom EÚ pre hospodárske a finančné záležitosti, bývalý britský minister financií George Osborne alebo bývalý holandský minister financií Jeroen Dijsselbloem.