Financie: Čína zníži firmám niektoré dôchodkové a poistné odvody

Peking 18. februára (TASR) - Čína zníži firmám niektoré dôchodkové a poistné odvody, aby im pomohla vyrovnať sa s koronavírusom, pričom podnikom v provincii Chu-pej, ktorá je epicentrom nákazy, do júna úplne odpustí príspevky na dôchodky, poistenie pre prípad nezamestnanosti a poistenie pre prípad úrazu. Informovala o tom v utorok štátna televízia.



Aj malé firmy v iných provinciách budú až do júna oslobodené od platenia dôchodkov, poistenia v nezamestnanosti a úrazového poistenia, zatiaľ čo odvody veľkých firiem sa znížia o polovicu do apríla, uviedla televízia s odvolaním sa na vyhlásenie vlády.



Do konca júna môžu firmy v Číne požiadať o odklad platieb do štátneho fondu bývania a ani neuhradené pôžičky v dôsledku pôsobenia vírusu sa nebudú považovať za oneskorené, uviedla vláda.



Lokálne vlády musia zabezpečiť riadny návrat migrujúcich pracovníkov na svoje pracovisko v oblastiach, ktoré neboli epidémiou vážne postihnuté.



Vláda v tomto roku tiež ponechá stabilnú minimálnu nákupnú cenu ryže. Urýchli produkciu ošípaných a zvýši stav zásob mrazeného bravčového mäsa.