Čínske investície v Iráne vzrástli až desaťnásobne

Teherán/Peking 6. februára (TASR) - Čínske investície v Iráne sa za uplynulý rok desaťnásobne zvýšili, z 200 miliónov USD (186,12 milióna eur) na 2 miliardy USD. Uviedla to v utorok iránska tlačová agentúra Tasnim s odvolaním sa na údaje tamojšej Organizácie pre zahraničné investície. TASR o tom informuje na základe správy DPA.



Čínske investície smerovali najmä do projektov v oblasti logistiky, infraštruktúry a baníctva, uvádza sa v správe.



Čína je pre Teherán dôležitým hospodárskym partnerom a je hlavným nákupcom iránskej ropy. Obe krajiny uzavreli v roku 2021 dvadsaťpäťročnú dohodu o spolupráci.



Medzi ďalších veľkých investorov Iránu patria aj Spojené arabské emiráty a Turecko.



Teherán zároveň vlani prehĺbil svoje vzťahy s Ruskom, ktoré takisto čelí medzinárodným sankciám. Podľa západných spravodajských služieb podporuje Moskvu aj vo vojne na Ukrajine.



Irán je terčom sankcií najmä pre jeho jadrový program. Reštrikcie však podnietili vedenie krajiny, aby hľadalo nových partnerov a posilnilo vzťahy s Ruskom a Čínou.



Islamská republika je teraz členom Šanghajskej organizácie pre spoluprácu a od začiatku roka je súčasťou združenia štátov BRICS (Brazília, Rusko, India, Čína a Južná Afrika). Túto stratégiu však kritizovali aj v Iráne, kde mnohí volali po zlepšení vzťahov so Západom.



(1 EUR = 1,0746 USD)