Čínsky bankový sektor pravdepodobne vykáže v roku 2021 nárast zisku

Peking 30. novembra (TASR) - Čínsky bankový sektor pravdepodobne vykáže v roku 2021 medziročný nárast zisku o 2–3 % po očakávanom tohtoročnom poklese o 7 % v dôsledku pandémie nového koronavírusu. Uviedla to v pondelok vo svojej správe štvrtá najväčšia banka v krajine Bank of China.



Podľa nej je zotavenie pravdepodobné, pretože banky budú musieť na budúci rok vyčleniť menej financií „na podporu reálnej ekonomiky“, pričom ich rezervy na zlyhané úvery sa vrátia na "normálnu úroveň“. V správe sa tiež píše, banky si nechali dosť peňazí na to, aby to "strávili" zlyhané pôžičky v roku 2020.



Najväčšie čínske úverové ústavy zaznamenali v 1. polroku 2020 najstrmší pokles zisku od svojho kótovania na burze pred viac ako 10 rokmi. A počas prvých deviatich mesiacov roka posilňovali rezervy na straty z úverov, pretože Peking ich vyzval, aby poskytli viac pôžičiek oslabenej ekonomike.



Správa ďalej uvádza, že úverové riziká bánk sa budú akumulovať aj v roku 2021, keďže s pribúdajúcimi dlžobami budú zároveň končiť podporné opatrenia zavedené počas pandémie.



Pomer zlých úverov v celom sektore pravdepodobne do konca roku 2021 dosiahne 2 - 2,2 % a bude vyšší v prípade bánk v malých mestách a vidieckych oblastiach, kde sa očakáva spomalenie hospodárskeho rastu.



Na ilustráciu, pomer zlyhaných úverov čínskych komerčných bánk bol na konci septembra na úrovni 1,96 %, ukázali verejné údaje.



„Neúverové investície v niektorých bankách budú v roku 2021 čeliť tiež pomerne veľkým rizikám,“ píše sa v správe. „Vzhľadom na to, že tieto investície smerovali hlavne do projektov v oblasti nehnuteľností a finančných nástrojov miestnych samospráv, sú tieto riziká nákazlivé,“ upozornila správa.