Čínsky jüan sa voči doláru posilnil na 3-ročné maximum

Peking 31. mája (TASR) - Čínsky jüan sa voči doláru posilnil na trojročné maximum. A to aj napriek verbálnym varovaniam čínskych predstaviteľov, že rast kurzu domácej meny je nadmerný a neudržateľný.



Bývalý šéf oddelenia prieskumov a štatistík čínskej centrálnej banky Šeng Sung-čcheng uviedol, že podľa neho je prudké zhodnotenie jüanu voči doláru neprimerané. Dodal, že Čína by mala zabrániť prudkému prílevu krátkodobého kapitálu, ktorý môže zvýšiť kurz meny, poškodiť konkurencieschopnosť exportérov a mať negatívny vplyv na finančný trh a menovú politiku.



Prudké posilnenie jüanu prichádza po rýchlom a silnom zotavení čínskej ekonomiky z koronakrízy a veľkom príleve krátkodobého kapitálu na čínsky finančný trh.



Správa čínskeho štatistického úradu v pondelok ukázala, že výrobný sektor aj sektor služieb pokračovali v máji v expanzii.



Jüan si v pondelok polepšil na 6,3580 CNY/USD, takýto silný bol voči doláru naposledy v máji 2018. Minulý týždeň ukončil na 6,3674 CNY/USD. Najbližšou úrovňou rezistencie pre jüan je okolo 6,2 CNY/USD.



Čínska centrálna banka (PBOC) v pondelok stanovila centrálnu paritu kurzu na 6,3682 CNY/USD po 6,3858 CNY/USD v piatok (28. 5.). PBOC stanovuje centrálnu paritu každé ráno a umožňuje jüanu fluktuovať okolo nej do 2 %.