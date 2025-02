Čistý zisk Intesa Sanpaolo vo 4. štvrťroku klesol

Miláno 4. februára (TASR) - Najväčšia talianska banka Intesa Sanpaolo zaznamenala vo 4. štvrťroku 2024 pokles čistého zisku v dôsledku nižších úrokových výnosov, ktoré nevykompenzoval ani rast príjmov z poplatkov a provízií. Banka však zvýšila odhad zisku za celý rok 2025. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.



Čistý zisk banky za tri mesiace do konca decembra 2024 klesol na 1,5 miliardy eur z 1,6 miliardy eur v predchádzajúcom roku.



Čistý úrokový výnos v sledovanom období klesol o 5,2 % na 3,80 miliardy eur zo 4,01 miliardy eur pred rokom, zatiaľ čo čistý príjem z poplatkov a provízií dosiahol 2,42 miliardy eur, čo predstavuje nárast o 14,2 % z 2,12 miliardy eur rok predtým.



Prevádzkový zisk sa v medziročnom porovnaní zvýšil o 4,2 % na 6,67 miliardy eur zo 6,40 miliardy eur v roku 2023.



Prevádzkové náklady medzitým vzrástli o 31 % na 3,58 miliardy eur, najmä v dôsledku vyšších osobných nákladov, administratívnych nákladov a dodatočných rezerv.



Napriek štvrťročnému poklesu zisku si banka udržala solídnu finančnú pozíciu. Čistý zisk za celý rok 2024 dosiahol 8,7 miliardy eur, čo je o 12,2 % viac ako v predchádzajúcom roku, pričom hrubý príjem sa zvýšil o 13,9 % na 13,7 miliardy eur.



Pomer kmeňového kapitálu Tier 1, ktorý je kľúčovým meradlom finančnej stability, zostal na úrovni 13,9 % po odpočítaní dividend a na úrovni 13,3 % po zohľadnení spätného odkúpenia akcií v hodnote 2 miliárd eur, ktoré schválila Európska centrálna banka.



Banka takisto vykázala za celý rok nárast prevádzkových výnosov o 7,5 %, podporený nárastom čistého úrokového výnosu o 6,9 % a nárastom čistých výnosov z poplatkov a provízií o 9,4 %. Príjmy z poisťovníctva stúpli o 4,1 %.



Ale aj prevádzkové náklady vlani vzrástli, a to o 1,3 %, čo je odrazom investícií do technológií a snahy o reštrukturalizáciu.



Intesa Sanpaolo zostáva optimistická, pokiaľ ide o budúcu výkonnosť, a zvýšila svoj výhľad čistého zisku na rok 2025 na výrazne nad 9 miliárd eur.



Banka zdôraznila svoju silnú kapitálovú základňu, vedúce postavenie v oblasti správy majetku a pokračujúce opatrenia v oblasti nákladovej efektívnosti ako kľúčové hnacie sily trvalej ziskovosti.