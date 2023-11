Citigroup zvažuje zníženie počtu pracovných miest aspoň o 10 %

New York 6. novembra (TASR) - Americká banka Citigroup v rámci reorganizácie uvažuje o znížení pracovných miest o najmenej 10 % v niekoľkých veľkých divíziách. Uviedla to v pondelok televízia CNBC s odvolaním sa na ľudí oboznámených so situáciou. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Reorganizácia má poskytnúť novej riaditeľke Jane Fraserovej väčšiu priamu kontrolu, keďže sa snaží zjednodušiť fungovanie finančného giganta z Wall Street a zvýšiť cenu jeho akcií.



Diskusie sú v počiatočnom štádiu a počet ľudí, ktorých sa to týka, sa môže zmeniť, uviedla CNBC, podľa ktorej si banka v súvislosti s týmto plánom najala poradenskú spoločnosť Boston Consulting Group.



Fraserovej snaha eliminovať regionálnych manažérov a vedúcich pracovníkov s prekrývajúcimi sa úlohami povedie k zníženiu pracovných miest najmä v riadiacich funkciách.



Minulý mesiac Citi oznámila, že zníži počet úrovní riadenia na osem z 13. V dvoch najvyšších vrstvách vedenia sa zredukuje 15 % pozícií a zruší 60 výborov.



"Uvedomili sme si, že kroky, ktoré podnikáme na reorganizáciu firmy, zahŕňajú niekoľko zložitých rozhodnutí, ale sú to správne kroky na zosúladenie našej štruktúry s našou stratégiou," uviedla banka.



Fraserová sa od nástupu na čelo bankového giganta v roku 2021 snaží zlepšiť zisky a zefektívniť fungovanie banky.