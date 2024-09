Commerzbank sa snaží odvrátiť prevzatie zo strany UniCredit

Frankfurt nad Mohanom 12. septembra (TASR) - Nemecká banka Commerzbank sa snaží odvrátiť možné prevzatie zo strany talianskeho konkurenta UniCredit. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a DPA, ktoré sa v stredu (11. 9) večer odvolali na zdroje oboznámené s problematikou.



Vedenie banky diskutovalo o stratégiách na zachovanie nezávislosti banky, uviedol jeden zo zdrojov. Podľa ďalších dvoch osôb je spoločnosť pripravená viesť rozhovory v súlade so svojimi zákonnými záväzkami, ak UniCredit predloží oficiálnu ponuku, ale predstavenstvo sa snaží postupovať nezávisle. Z vedenia spoločnosti údajne prenikli aj informácie, že Commerzbank poverila americkú banku Goldman Sachs, aby skúmala rôzne obranné stratégie proti možnému prevzatiu. Commerzbank sa k medializovaným informáciám odmietla vyjadriť.



Najväčšia talianska banka UniCredit v stredu prekvapujúco investovala do nemeckej spoločnosti a získala v nej deväťpercentný podiel. Taliani zároveň naznačili, že majú záujem svoj podiel zvýšiť. Commerzbank je druhá najväčšia verejne obchodovaná banka v Nemecku. V prípade prevzatia zo strany UniCredit by vznikol bankový gigant s trhovou hodnotou takmer 74 miliárd eur, ktorému by patrilo v Európe druhé miesto po britskej HSBC.