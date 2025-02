Commerzbank zruší tisíce pracovných miest

Frankfurt nad Mohanom 13. februára (TASR) - Nemecká banka Commerzbank plánuje zrušiť tisíce pracovných miest, väčšinou v Nemecku. Do roku 2028 zanikne celkovo približne 3900 pozícií na plný úväzok, oznámila spoločnosť vo štvrtok. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Banka svoj rozhodnutie odôvodnila snahou o zvýšenie efektívnosti prostredníctvom digitalizácie a rozvoja medzinárodných aktivít. V niektorých oblastiach, napríklad v zahraničných pobočkách, plánuje stavy zvyšovať tak, aby počet zamestnancov na plný úväzok na celom svete zostal nezmenený na úrovni 36.700. Commerzbank sa pri ohlásenom znižovaní počtu pracovných miest plánuje zamerať predovšetkým na "demografické zmeny a prirodzenú fluktuáciu". O konkrétnej podobe personálnych opatrení plánuje čoskoro rokovať so zástupcami zamestnancov.



Commerzbank vlani vykázala rekordný zisk vo výške 2,68 miliardy eur. O banku má záujem jej silný taliansky konkurent UniCredit, ktorý postupne zvýšil svoj podiel v Commerzbank na 28 % a usiluje sa o jej úplné prevzatie. Vedenia a zástupcovia zamestnancov sa proti tomuto zámeru ostro stavajú. Nesúhlas vyjadrila aj vláda v Berlíne, ktorá označila postup talianskej banky za nepriateľský a nevhodný.



UniCredit sa vďaka skupovaniu akcií stala najväčším samostatným akcionárom v Commerzbank po nemeckom štáte. Spolková vláda, ktorá do záchrany banky vložila miliardy eur z peňazí daňových poplatníkov počas finančnej krízy v rokoch 2008 a 2009, v nej stále kontroluje približne 12 % akcií.