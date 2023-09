Credit Suisse prepustila takmer 13 % ľudí a očakáva stratu

Zürich 29. septembra (TASR) - Švajčiarska banka Credit Suisse prepustila za uplynulých 12 mesiacov takmer 13 % pracovnej sily. Oznámila, že v 3. štvrťroku očakáva stratu približne 1,6 miliardy USD (1,52 miliardy eur). To poukazuje na hĺbku problémov v banke, ktorú na jar prevzala konkurenčná UBS v rámci štátom organizovanej záchrany. TASR o tom informuje na základe správ AFP a Reuters.



Credit Suisse roky zápasila s problémami od strát v dôsledku zlých investícií do hedžových fondov až po pokuty za to, že nezabránila praniu špinavých peňazí. Akcie Credit Suisse sa 15. marca 2023 strmo prepadli po tom, ako jej hlavný akcionár Saudská národná banka odmietol poskytnúť ďalšiu finančnú injekciu. Švajčiarske úrady preto narýchlo dohodli jej fúziou s UBS, aby zabránili krachu Credit Suisse.



Počet zamestnancov Credit Suisse klesol do konca júna 2023 na 33.968 z 38.908 pred rokom, uviedla banka vo svojej finančnej správe zverejnenej v piatok. Tempo rušenia pracovných miest sa v priebehu roka 2023 zrýchlilo, pričom v 1. polroku odišlo z banky 4012 ľudí, čo bol citeľný nárast z 928 v posledných šiestich mesiacoch 2022. Tieto údaje sa týkajú hlavnej bankovej činnosti Credit Suisse a nevzťahujú sa na divíziu služieb, ktorá zamestnáva približne 10.000 ľudí v oblastiach ako ľudské zdroje a IT.



Generálny riaditeľ UBS Sergio Ermotti už po prevzatí banky v marci varoval pred bolestivými rozhodnutiami o rušení pracovných miest. Podpredseda UBS Lukas Gehwiler začiatkom tohto mesiaca upozornil, že Credit Suisse môže v druhej polovici roka generovať ďalšie straty.



Vo finančnej správe za prvých šesť mesiacov roku 2023 Credit Suisse uviedla, že od konca roka 2022 utrpela čistý odliv aktív vo výške 100,3 miliardy švajčiarskych frankov (103,64 miliardy eur). Najväčší odliv bol v oblasti správy majetku, kde prišla o aktíva vo výške 74 miliárd CHF.



(1 EUR = 1,0539 USD; 1 EUR = 0,9678 CHF)