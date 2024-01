Nikózia 24. januára (TASR) - Cyprus eviduje pokles bankových vkladov z Ruska. Ostrov Stredozemnom mori sa snaží očistiť svoj imidž a pozval si na pomoc aj tím expertov z USA, ktorý pomáha vláde preverovať prípady údajného porušenia sankcií proti Rusku. TASR o tom informuje na základe správy AP.



Podľa najnovších údajov ruské vklady v cyperských bankách klesli od roku 2014 do roku 2022 o 76 %, zatiaľ čo ukrajinské sa znížili o 67 %. Počet ruských klientov využívajúcich cyperské banky klesol v rovnakom období o 82 % a ukrajinských o 54 %.



Cyprus bol celé roky známy tým, že víta peniaze od bohatých klientov napriek ich podozrivým vzťahom. Jeho banky boli obľúbené najmä u bohatých ruských oligarchov.



To sa však začalo meniť po finančnej kríze v roku 2013, ktorá priviedla krajinu na pokraj bankrotu. Cyperský prezident Nikos Christodulides, ktorý sa ujal úradu v marci minulého roka, sa zaviazal presadiť sankcie súvisiace s ruskou vojnou na Ukrajine.



Podľa najnovších údajov prerušili cyperské banky v rokoch 2014 až 2022 obchodné väzby s takmer 60.000 zákazníkmi, väčšinou ruskými a ukrajinskými štátnymi príslušníkmi, pričom bolo pozastavených zhruba 126.000 účtov v hodnote približne 40 miliárd eur.



Miestne médiá nedávno informovali, že niekoľko veľkých ruských spoločností registrovaných na Cypre presunulo svoje sídla do zahraničia z dôvodu kontrol. Nie je však jasné, ktoré a koľko z týchto spoločností sa presťahovalo.



Medzitým tím expertov z amerického Federálneho úradu pre vyšetrovanie a ministerstva spravodlivosti pomáha cyperským vyšetrovateľom s prípadmi, ktoré sa týkajú tzv. splnomocnencov. Najčastejšie ide o právnikov a účtovníkov, ktorí údajne pomáhali utajiť aktíva sankcionovaných Rusov a firiem v ruskom vlastníctve.



Pozvanie pre expertov z USA "je ďalším dôkazom posilnenej spolupráce s medzinárodnými partnermi v oblasti dodržiavania sankcií," povedal pre AP hovorca vlády Constantinos Letymbiotis.



Letymbiotis dodal, že odchádzajúce ruské vklady sú kompenzované novými zahraničnými firmami. V roku 2022 sa na Cypre zaregistrovalo viac ako 1600 medzinárodných spoločností, väčšinou z oblasti technológií vrátane 47 nadnárodných firiem. Tieto spoločnosti pomohli vytvoriť 36.854 priamych aj nepriamych pracovných miest, čo je o 42 % viac ako v roku 2021.