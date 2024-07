Trump sľubuje vytvoriť národné rezervy bitcoinov

Nashville 28. júla (TASR) - Republikánsky prezidentský kandidát Donald Trump sa čoraz viac uchádza o hlasy priaznivcov digitálnych mien. Exprezident v sobotu (27. 7.) na konferencii Bitcoin 2024 v Nashville v štáte Tennessee prisľúbil, že v prípade znovuzvolenia uvoľní reguláciu kryptomien a vytvorí vytvorí národné rezervy bitcoinov. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a DPA.



"Ak si neosvojíme krypto a bitcoinovú technológiu, urobí to Čína a iné krajiny. Budú dominovať a my nemôžeme dovoliť Číne, aby dominovala. Už teraz dosahujú príliš veľký pokrok," povedal Trump. Republikánsky politik sa ďalej zaviazal, že ustanoví prezidentskú poradnú radu pre kryptomeny a vytvorí národnú "zásobu" bitcoinov s pomocou kryptomien, ktoré v súčasnosti drží vláda USA a ktoré boli z veľkej časti zabavené v rámci boja s kriminalitou.



"Nikdy nepredávajte svoje bitcoiny," povedal Trump. "Ak budem zvolený, bude politikou mojej administratívy, Spojených štátov amerických, ponechať si 100 % všetkých bitcoinov, ktoré vláda USA v súčasnosti vlastní alebo získa do budúcnosti," zdôraznil Trump.



Bývalý prezident, ktorý sa v novembrových voľbách uchádza o znovuzvolenie, takisto vyjadril želanie, aby americké spoločnosti rozšírili ťažbu bitcoinov.



Vlády na celom svete vrátane USA v minulosti opakovane vyjadrovali obavy, že súkromne prevádzkované, vysoko nestabilné digitálne meny by mohli narušiť štátnu kontrolu finančného a menového systému, podporiť finančnú kriminalitu a poškodiť investorov. Samotný Trump v roku 2021 bitcoin označil za "podvod".