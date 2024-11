Daňové príjmy Nemecka vzrástli v októbri o takmer desatinu

Berlín 21. novembra (TASR) - Daňové príjmy Nemecka sa v októbri zvýšili medziročne o takmer desatinu na približne 61 miliárd eur. Uviedlo to vo štvrtok nemecké ministerstvo financií, ktorého správu zverejnila agentúra Reuters.



Daňové príjmy Nemecka ako celku, aj jednotlivých spolkových štátov, dosiahli v októbri 60,9 miliardy eur, uviedlo ministerstvo v pravidelnej mesačnej správe. V medziročnom porovnaní to znamená rast o 8,2 %.



Napriek určitým výkyvom počas roka si vývoj daňových príjmov udržal za desať mesiacov pozitívny trend, dodáva sa v správe ministerstva financií. Za obdobie január až koniec októbra sa daňové príjmy Nemecka zvýšili oproti rovnakému obdobiu roka 2023 o 3,3 %. Ich celková hodnota dosiahla 686,9 miliardy eur.



Za celý rok 2024 očakávajú analytici daňové príjmy Nemecka na úrovni 855,2 miliardy eur. Oproti roku 2023 to predstavuje zvýšenie o 3,1 %. Nový odhad je však horší než predchádzajúci, v rámci ktorého predpokladali rast daňových príjmov za tento rok o 4,1 %.



Navyše, ani vyhliadky nemeckej ekonomiky nie sú optimistické. Nemecku sa síce podarilo v 3. kvartáli vyhnúť skĺznutiu do technickej recesie, keď v danom štvrťroku zaznamenalo nečakaný rast o 0,2 %. Tento rast však nasledoval po výraznejšom než pôvodne uvádzanom poklese v 2. kvartáli. Pokles dosiahol 0,3 %, zatiaľ čo predbežný odhad hovoril o poklese o 0,1 %.



Vyhliadky sa výrazne zhoršili po víťazstve Donalda Trumpa v amerických prezidentských voľbách a rozpade nemeckej vládnej koalície. Podľa ekonómov jeden aj druhý faktor budú mať pre ekonomiku nepriaznivé dôsledky.



Čo sa týka Trumpových plánov zaviesť plošné clo na dovoz tovarov zo zahraničia, ministerstvo financií sa obáva dôsledkov pre nemeckú ekonomiku na najbližších niekoľko rokov. "Ak USA zavedú clo na mnohé tovary z Európskej únie, bude to mať v nasledujúcich rokoch výrazný vplyv na nemecký export," uviedlo ministerstvo.